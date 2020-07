Remseck Streit unter Brüdern eskaliert bedrohlich

Remseck - Mit einem Messer und einem Schlagstock soll ein 29-Jähriger am Donnerstagmittag seinen 27-jährigen Bruder in der gemeinsamen Wohnung im Remseck-Aldingen bedroht haben. Der 27-Jährige flüchtete aus der Wohnung und verständigte die Polizei. Zwei Streifenbesatzungen trafen den Tatverdächtigen kurz darauf vor der Wohnung an. Beim Versuch, ihn in Gewahrsam zu nehmen, leistete der 29-Jährige heftigen Widerstand, wurde daher zu Boden gebracht und gefesselt. In der Wohnung stellten die Beamten drei Messer und einen Teleskopschlagstock sicher. Bei der Durchsuchung nahmen sie aber auch deutlichen Marihuanageruch wahr. Sie fanden mehrere Verkaufseinheiten des Rauschgifts, eine Feinwaage und weiteres Verpackungsmaterial.