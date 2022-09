Rheinischen Landesmuseum Trier Extra gesichert: Trierer Goldschatz wieder zu sehen

Sicherheitsvorkehrungen "High End, weltweit Champions League"

"Heute ist der Schatz so sicher wie er noch nie war", sagte er weiter. Die Pfeilervitrine in der Mitte des Raumes sei "High End, weltweit Champions League". Dem Schatz eben angemessen. "Er spielt in derselben Liga wie die Himmelsscheibe von Nebra." Auf den Goldstücken sind insgesamt 29 römische Kaiser oder deren Verwandte abgebildet - quasi von Kaiser Nero bis Mark Aurel. Mit dabei seien 100 Münztypen, die es nur in diesem Schatz gebe.