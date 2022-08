Rheinland-Pfalz Raver feiern auf Technofestival "Nature One"

Zum Abschluss des traditionsreichen Festivals nahe Kastellaun in Rheinland-Pfalz zogen die Organisatoren eine positive Bilanz. Die Veranstaltung sei friedlich und reibungslos verlaufen, die Stimmung "euphorisch" gewesen, hieß es am Sonntag. Wegen der Corona-Pandemie fiel "Nature One" 2020 und 2021 aus.