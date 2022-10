Technik Robi, Wischi, Chichi - Wenn Saugroboter Namen bekommen

Menschen wollten mit einem Namen Nähe herstellen, ähnlich wie man es bei Haustieren mache, sagt Lind. Es sei ein grundmenschliches Bedürfnis, Dinge zu benennen, mit denen man interagiere, eben weil man es gewohnt sei. Man interagiere in erster Linie mit Menschen und Menschen hätten Namen. Manche haben auch Kosenamen für ihr Auto oder ihre Waschmaschine. "Selbst von Druckern habe ich schon gehört", sagt Lind. Manche würden Dinge dabei lieber benennen als andere.

Haben Kosenamen für Technik aber nicht auch etwas Naives und Unterschätzendes? "Das hat eine gewisse Naivität. Und ich denke, das ist auch was, was von Herstellern ganz stark gewünscht wird", sagt die Sprachforscherin. Je moderner Saug- und Wischroboter seien, desto häufiger hätten sie komplexe Sensoren für räumliche Orientierung, die potenziell einen Eingriff in die Privatsphäre darstellen könnten, je nachdem wo diese Daten landeten.

Als Teil der Familie beworben

Nach ihrer Einschätzung ist es aus Marketing-Sicht für Hersteller attraktiv, Geräte so zu gestalten, dass sie auch mal ein niedliches Geräusch machen, etwas hilflos wirken. "Um genau dieser potenziellen Furcht um Privatsphäre entgegenzuwirken und irgendwie zu signalisieren: "Ach, so bedrohlich ist es ja nicht."" Das werde bei vielen Technologien gemacht. Das Sprachassistenzsystem "Alexa" etwa werde in der Werbung teilweise als Teil der Familie beworben.

Noch seien das Leben mit Saugrobotern und die Namensgebung wenig erforscht, sagt Lind. "Helene Wischer" jedenfalls hält sie im Alltag für eher ungewöhnlich. Es gebe durchaus Menschen, die auch bei Haustieren relativ komplizierte, wortspielartige Namen benutzten. Im Alltag würden daraus aber oft Kurzformen. "Also "Helene Wischer" würde dann im Alltag wahrscheinlich doch entweder irgendwie "Helene" oder "Leni" oder "Wischi"."

Auch Lind hat neulich überlegt, wie sie einen Saugroboter nennen würde. Sie tendierte zu "Herbert". Das sei eine Anlehnung an einen Tweet über einen Saugroboter, der an einer Türschwelle hängen bleibe. Auf dem Handy des Besitzers sei dann die Meldung erschienen: "Herbert requires your attention. Herbert is stuck near a cliff." (Also etwa: "Herbert braucht deine Aufmerksamkeit. Herbert steckt nahe einer Klippe fest."). Das sei wunderbar dramatisch gewesen.