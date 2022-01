Rente Was wird aus der Riester-Rente?

16 Millionen Riester-Verträge

Nach Angaben des Arbeitsministeriums gab es im dritten Quartal 2021 mehr als 16,2 Millionen Riester-Verträge mit staatlicher Förderung in Deutschland. Roßbach sagte, die Riester-Rente werde vor allem von "wichtigen Zielgruppen" wie Frauen mit Kindern und Personen mit geringem Verdienst genutzt. "Hier lässt der Koalitionsvertrag manche Frage offen." Roßbach verwies auf den im Koalitionsvertrag angekündigten Bestandsschutz für laufende Riester-Verträge. "Aber was passiert mit neuen Anträgen? Will man unter den bisherigen Konditionen auch weitere Anträge ermöglichen?"