Rock-Legende Müller-Westernhagen und der mühsame Aufstieg

Dafür, dass sich das Buch um Müller-Westernhagen dreht, kommt viel Dönhoff darin vor. Friedrich Dönhoff, der Schriftsteller, der sich mit Porträts einen Namen gemacht hat, hat es geschrieben, mit vielen Passagen aus der Ich-Perspektive. Wie der Sänger ihm Espresso macht, wie er sein Hemd bewundert. Im ersten Moment ist das banal, aber Dönhoff erzeugt so ein Gefühl von Vertrautheit mit dem Porträtierten. Der aber keiner ist, der Publikumserwartungen erfüllen will: "Wenn ich eine Platte mache, dann interessiert mich nicht, was jemand eventuell hören möchte, sondern was ich spielen will", sagt er.