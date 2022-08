Rocker Ozzy Osbourne will wieder nach England

"Es ist Zeit. Amerika hat sich so drastisch verändert. Es sind in keinster Weise Vereinigte Staaten. Nichts ist vereint. Es ist ein merkwürdiger Ort zum Leben zurzeit", sagte der 73-Jährige dem "Observer" (Sonntag) in einem Interview in London nach seinem kürzlichen Überraschungsauftritt bei den Commonwealth Games in seiner Heimatstadt Birmingham. "Ich will nicht in Amerika sterben", fügte der gebürtige Brite hinzu. "Es ist Zeit für mich, nach Hause zu kommen."