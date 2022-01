Rohstoffe Materialmangel in der Industrie lässt nach

Besonders hoch ist der Materialmangel nach wie vor bei den Herstellern elektrischer Ausrüstungen, wo 89,6 Prozent über Mangel klagen. Bei Druckerzeugnissen und Datenverarbeitungsgeräten sind es je 82,5 Prozent. In den für Deutschland wichtigen Industriezweigen Maschinenbau und Automobilindustrie sank die Quote jeweils um mehr als 10 Prozentpunkte. In der Autoindustrie von 92,9 auf 77,9 Prozent im Maschinenbau von 91 auf 80,6 Prozent.