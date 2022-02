Romanze "Marry Me": Jennifer Lopez sucht die Liebe

Sängerin, Schauspielerin, Star

Und selbst ihre Arbeit vor der Kamera hat häufig kritische Anerkennung gefunden. Der Durchbruch etwa gelang ihr im Biopic "Selena - ein amerikanischer Traum" über die 1995 gestorbene Latina-Sängerin, die für viele als Wegbereiterin von Lopez gilt. In "Out of Sight" unter Steven Soderbergh gelang ihr als US-Marshall an der Seite von George Clooney in den Augen vieler Fans ihr bester Film, und auch zuletzt im warmherzigen Stripperinnen-Drama "Hustlers" zeigte sie mehr Facetten als ihre ärgsten Kritiker ihr zugestehen wollten.

Mit "Marry Me" bringt sie nun einen Kommentar auf den eigenen Status als Superstar zusammen mit dem Rollentyp, mit dem sie in Filmen wie "Wedding Planner" oder "Manhattan Love Story" die größten Erfolge feierte: als charmante Hauptfigur in romantischen Komödien. "Ich verstehe einfach wirklich dieses Leben", sagte Lopez in einem Interview zu dem bereits 2019 abgedrehten Film. "Ich mache selbst all diese Dinge in meinem Leben und bin daran gewachsen. Aber da drin steckt immer noch ein Mensch."

Marry Me - Verheiratet auf den ersten Blick, USA 2020, FSK ab 0, von Kat Coiro, mit Jennifer Lopez, Owen Wilson, Sarah Silverman