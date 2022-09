Rosneft Deutschland PCK unter Treuhandverwaltung - Eine Lösung für Schwedt?

Am Freitagmorgen teilte die Bundesregierung mit, sie werde den russischen Mehrheitseigner des PCK unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur stellen - genau genommen die Rosneft Deutschland GmbH und die RN Refining & Marketing GmbH, die nicht nur am PCK, sondern auch an den Raffinerien Miro in Karlsruhe und Bayernoil in Vohburg in Bayern beteiligt ist. Rosneft vereine insgesamt rund zwölf Prozent der deutschen Erdölverarbeitungskapazität auf sich und sei damit eines der größten erdölverarbeitenden Unternehmen in Deutschland, erläuterte das Bundeswirtschaftsministerium. Nun also hat die Bundesnetzagentur und damit der Staat die Kontrolle. Wie kam es dazu und was bedeutet das für Schwedt und das PCK?