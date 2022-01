Royale Tragödie Kristen Stewart glänzt als Lady Diana in "Spencer"

Diana hat Visionen von Anne Boleyn, die sie sogar von einem Selbstmordversuch abhält. Mitunter hält sich Diana selbst für Boleyn. Die wurde bekanntlich enthauptet, damit ihr Mann Henry VIII. seine dritte Frau heiraten konnte. In anderen Szenen sieht Diana ihr jugendliches Ich an sich vorbeitanzen. Den einzigen Halt bieten ihre Dresserin Maggie (Sally Hawkins) und Küchenchef Darren McGrady (Sean Harris), den es tatsächlich im wahren Leben gab und gibt.

Ein grimmiger Prinz Charles

Wenn Diana etwa über der Kloschüssel hängt, bedeckt ihr prachtvolles Kleid den gesamten Badezimmerboden. Larrain arbeitet mit ruhigen, schönen Bildern, denen immer auch etwas Unangenehmes innewohnt. Der starke Soundtrack unterstreicht die Stimmung, mal mit düsteren Cello-Klängen zum Weihnachtsessen, mal mit wildem Freejazz, der Dianas aufgewühlte Persönlichkeit unterstreicht.

Neben Stewart überzeugen Kino-Veteran Timothy Spall als nerviger Aufpasser, Sean Harris, der sich von seinem Image als psychopathischer Terrorist in den "Mission: Impossible"-Filmen löst, und Jack Farthing als äußerst grimmiger Prinz Charles. Kaum zu sehen ist der deutsche Schauspieler Richard Sammel, der als Prinz Philip nur eine Minirolle hat.

Viel Drama und Emotionen

Das bedrückende Weihnachtswochenende 1991 ist bisweilen auch aus Zuschauersicht eine sehr zähe Angelegenheit und fast anstrengend anzusehen. Das kann man sowohl positiv als auch negativ werten. Besser als Oliver Hirschbiegels kitschiges Liebesdrama "Diana" von 2013 mit Naomi Watts in der Hauptrolle ist "Spencer" allemal.

Der etwas dynamischere Erzählstil der Netflix-Erfolgsserie "The Crown" ist wiederum leichter verdaulich als diese poetische, stark dramatisierte und übertriebene Arthouse-Version der Ereignisse, in der die Dialoge mit Metaphern und Anspielungen überfrachtet sind. Ob Diana hinter den Palastmauern wirklich so viel geflucht hat? Dass sie ihre Dresserin mit den Worten "Ich will masturbieren" wegschickt, ist wohl auch eher der Kreativität von Larrain und Knight geschuldet, genauso wie das dann doch sehr dick aufgetragene Ende.

Schauspielerisch ist die deutsch-britische Co-Produktion "Spencer", für die unter anderem am Schloss Marquardt in Potsdam und am Schloss Nordkirchen in Nordrhein-Westfalen gedreht wurde, jedoch ein Highlight. Es wäre keine Überraschung, wenn Kristen Stewart nach ihrer Nominierung als beste Hauptdarstellerin bei den Golden Globes nicht nur diese Trophäe erhält, sondern anschließend auch einen Oscar bekommt.

Spencer, Deutschland/Großbritannien 2021, 108 Min., FSK ab 12, von Pablo Larrain, mit Kristen Stewart, Jack Farthing, Sally Hawkins, Timothy Spall, Sean Harris