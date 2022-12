Der Preis, der im vergangenen Jahr zum ersten Mal verliehen wurde, gilt als Herzensprojekt des 40-jährigen britischen Thronfolgers. Über einen Zeitraum von zehn Jahren will William jährlich fünf Projekte auszeichnen, die sich in den Kategorien Naturschutz, Schutz der Meere, Luftsauberkeit, Müllvermeidung und Klimaschutz hervortun. Er tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters König Charles III. (74), der seit Jahrzehnten für Umweltschutz wirbt.