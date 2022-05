Royals Thronjubiläum der Queen - Prinz Harry und Familie reisen an

Es wird das erste Mal sein, dass die Queen ihre elf Monate junge Urenkelin Lilibet trifft, die nach dem familieninternen Spitznamen der Monarchin benannt ist. Das Paar sei begeistert und geehrt, sagte eine Sprecherin am Freitag. Allerdings wird die Familie zum Auftakt des Jubiläumswochenendes am 2. Juni nicht an der Seite der Queen auf dem Balkon des Buckingham-Palasts zu sehen sein.