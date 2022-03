Der Krieg in der Ukraine und dessen Folgen kurbeln die Nachfrage nach Rüstungsgütern derzeit an. H&K-Chef Koch sieht diese Entwicklung als wirtschaftlichen Sondereffekt, dessen Umfang noch nicht abzuschätzen sei. "Die Nachfrage dürfte in den kommenden Jahren stärker steigen als bisher von uns prognostiziert", sagt der Manager. Erste zusätzliche Anfragen seien in den vergangenen Wochen bereits eingegangen. Mehr Details hierzu nannte er nicht. Bekannt ist, dass H&K Sturmgewehre unter anderem an Norwegen, Litauen und Lettland liefert. Möglicherweise stocken solche Staaten das Volumen auf.