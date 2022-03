Russische Invasion Fast 147.000 Ukraine-Flüchtlinge in Deutschland registriert

In Polen etwa haben sich fast 1,8 Millionen Menschen in Sicherheit gebracht. Das teilte der polnische Grenzschutz via Twitter mit. Allein am Sonntag hätten rund 82.100 Menschen die Grenze überschritten, damit stieg die Zahl auf insgesamt 1,76 Millionen. Auch hier ist unklar, wie viele Menschen von Polen aus weitergereist sind.