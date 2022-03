Mit dem Geld sollen Medikamente und Lernmittel für Kinder finanziert werden. Es sei entscheidend, dass Kinder auch in Zeiten des Krieges Zugang zu Bildung hätten, schrieb Unicef-Botschafter Murray. "Kinder in der Ukraine brauchen Frieden - jetzt", beendete Murray seinen Post. In dieser Woche ist der Brite beim Turnier in Indian Wells am Start.