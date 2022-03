Russische Invasion Nato: Bis zu 15.000 getötete russische Soldaten

Versehentliche Info von russischer Seite

Die kremlnahe russische Zeitung "Komsomolskaja Prawda" hatte am Sonntag hohe Zahlen angeblich in der Ukraine getöteter Russen veröffentlicht - und später wieder gelöscht. In einem Online-Artikel war unter Berufung auf das Verteidigungsministerium die Rede von 9861 russischen Soldaten, die seit Beginn des Kriegs gestorben sein sollen, wie aus einer archivierten Version des Textes hervorgeht. Das wären deutlich mehr als die 498 Toten, die Moskau bislang offiziell bestätigt hat.