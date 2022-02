Russische Invasion Ukraine und Russland beginnen Friedensverhandlungen

Greift Belarus für Russland in den Krieg ein?

Die heiklen Verhandlungen wurden überschattet von Gerüchten, Belarus könnte sich schon am Montagmorgen offiziell mit Soldaten in den Krieg gegen die Ukraine einschalten. Belarussische Fallschirmjäger sollen den Befehl bekommen haben, am frühen Morgen in die Ukraine zu fliegen, schrieb die ukrainische Agentur Unian. Sie beruft sich dabei auf Informationen von Andrej Strischak von der Nichtregierungsorganisation Bysol.

Diese Informationen ließen sich nicht unabhängig prüfen.