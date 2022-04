Russischer Angriffskrieg Nach Gräueltaten in Butscha: Diskussion über Energie-Embargo

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht forderte eine Antwort der EU-Staaten. Diese müssten sich schnellstmöglich über weitere Sanktionen gegen Russland austauschen, sagte die SPD-Politikerin am Sonntag in der ARD. "Was die Europäische Kommission betrifft, ist nichts vom Tisch", sagte Vizepräsident Valdis Dombrovskis am Montag. Die Kommission arbeite am nächsten Sanktionspaket. Er hoffe, dass sich die Mitgliedstaaten auf ehrgeizige Schritte einigen könnten.