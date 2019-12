Sachsenheim Posse um Strip-Show gegenüber Stadtkirche

Sachsenheim - Vor einigen Tagen poppte die Meldung bei Facebook auf: Das Yes-Lounge-Bistro an der Hauptstraße in Großsachsenheim locke mit dem lasziven Auftritt einer „wunderbaren Stripperin“. Schnell wurde die Affäre in den diversen Kanälen heiß diskutiert, mal freudig erregt, mal mit abstoßendem Drall. Einige Zeit danach aber das Update: Die Veranstaltung ward abgeblasen. Der Grund: Es liege keine Genehmigung vor. Die müsste es laut Stadt aber geben – vor allem, weil sich die Lokalität direkt gegenüber der Stadtkirche befinde.