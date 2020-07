Die Frau war etwa 1,65 Meter groß, untersetzt und stammt, so die Polizei, möglicherweise aus dem ost- oder südosteuropäischen Raum. Sie trug eine bunte Pluderhose, ein kariertes, blusenähnliches T-Shirt und weiße Flip-Flops in Größe 40. Um den Hals trug sie ein schwarzes Karabiner-Schlüsselband mit der Aufschrift „Tschibo“, an dem ein Einkaufswagen-Chip, ein Profilzylinderschlüssel und vermutlich ein Briefkastenschlüssel befestigt waren. Die Frau hatte eine Ober- und eine Unterkieferprothese, eine Brille mit Drahtgestell und zwei goldfarbene Ringe, einer davon mit der Gravur „Sylvester 1950“. Die Kripo bittet um Hinweise unter Telefon 0 71 41 / 189.