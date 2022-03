Sängerin Camila Cabello mit Album-Premiere auf TikTok

Auf der Plattform werde das komplette Album am 7. April zum ersten Mal zu hören und als Performance zu sehen sein, kündigte die 25-Jährige am Montag in den sozialen Medien an. "Ich freue mich so darauf es euch zu zeigen", schrieb Cabello auf Twitter. Am 8. April, einen Tag nach dem virtuellen Konzert, soll "Familia" dann erscheinen.