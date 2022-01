Sängerin Tina Turner kauft Landgut am Zürichsee

Turner und Bach leben seit vielen Jahren in Küsnacht rund 20 Kilometer weiter nördlich in einem Haus zur Miete, ebenfalls direkt am Zürichsee. Die beiden werden damit praktisch bald Nachbarn der Federers: Der Tennisspieler Roger Federer und seine Frau Mirka haben vor geraumer Zeit ein Grundstück ein paar Kilometer weiter südlich von Stäfa in Kempraten gekauft, wo gerade umfangreich gebaut wird.