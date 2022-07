Sängerinnen Andrea Berg und Vanessa Mai räumen mit Streitgerüchten auf

Die Sängerinnen treten in Bergs Show "30 Jahre Andrea Berg" am 29. und 30. Juli in Aspach (bei Backnang) erstmals gemeinsam mit der Single "Unendlich" auf. "Wahrscheinlich werde ich vor Rührung sogar heulen", kündigte Mai an. Berg gehört mit fast einem Dutzend Nummer-eins-Alben und mehreren Millionen verkauften Tonträgern zu den kommerziell erfolgreichsten Musikstars in Deutschland.