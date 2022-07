Salzburger Festspiele Lars Eidingers Abschied als "Jedermann" in Salzburg

Die rund 100 Jahre alte Botschaft von Hugo von Hofmannsthal (1874-1929), sich um wirklich wichtige Werte jenseits von Materialismus und Konsum zu kümmern, scheint besonders aktuell. Die Angst vor Wohlstandsverlust geht um, alte Sicherheiten sind seit Corona, Klimakrise und Ukraine-Krieg dahin. Der "Jedermann" in Salzburg kreist um die ewig junge Frage: Was hast du getan mit deinem Leben? An einem traumhaften Sommerabend feierten vor der malerischen Kulisse des Doms rund 2000 Besucher am Montagabend die diesjährige Premiere des Kultstücks um das Sterben des reichen Mannes.