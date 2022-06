Nur früher ausgelieferte und gehandelte russische Barren seien weiter über den Londoner Markt im Umlauf, sagte Tetzlaff. "Allerdings kann Russland Gold weiterhin auf anderen Märkten anbieten, da der Edelmetallmarkt global ist." So seien etwa Indien und China die beiden größten Abnehmermärkte von Gold. Die Fachvereinigung mit Sitz in Pforzheim vertritt das Gros der Edelmetallbetriebe in Deutschland - vom mittelständischen Betrieb bis zum weltweit operierenden Konzern.