Sanktionen gegen Russland EU-Vorschlag zu russischem Öl-Embargo erwartet

Unterdessen rief Außenministerin Annalena Baerbock in der Debatte über russische Energielieferungen dazu auf, ähnliche Abhängigkeiten künftig nicht mehr zuzulassen. "Wirtschaftliche Komplettabhängigkeiten, gerade von Staaten, die unsere Werte nicht teilen, sind ein Sicherheitsrisiko", sagte die Grünen-Politikerin der "Rheinischen Post" und dem Bonner "General-Anzeiger". Natürlich könne man sich in einer vernetzten Welt als Exportnation nicht isolieren. "Es ist aber Aufgabe der Politik, auch der Sicherheitspolitik, nie wieder zuzulassen, dass wir so abhängig sind, dass wir politische Entscheidungen nicht frei treffen können."