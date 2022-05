Sanktionen Tauziehen um Oligarchen-Superjacht in der Südsee

Ein Gericht im Südsee-Paradies stimmte nun dem Antrag aus Washington zu, die Jacht zu beschlagnahmen. Der Richter des High Court, Deepthi Amaratunga, ließ der Verteidigung aber die Möglichkeit, Berufung gegen die Entscheidung einzulegen, wie Anwalt Feizal Haniff sagte. Denn in dem Verfahren kursiert noch ein anderer Name als möglicher Eigner.

Ein geschätztes Vermögen von 14,8 Milliarden Euro

Aber wer ist dieser Kerimow, dem die USA auf den Fersen sind? Bei "Forbes" wird der 56-Jährige mit einem geschätzten Vermögen von rund 14,8 Milliarden Euro geführt. "Als ausgebildeter Ökonom machte Kerimow Karriere, indem er in notleidende Unternehmen in Russland investierte", heißt es da. Später machte er viel Geld, indem er unter anderem Beteiligungen am größten russischen Goldproduzenten Polyus Gold kaufte.

Kerimow ist aber auch Mitglied des russischen Oberhauses, und er gilt als enger Vertrauter von Präsident Wladimir Putin. Als die französischen Behörden den Milliardär Ende 2017 in Nizza wegen mutmaßlicher Geldwäsche vorübergehend festnahmen, reagierte Putin und verlieh ihm den "Verdienstorden für das Vaterland" zweiter Klasse.

Das US-Justizministerium bezeichnete Kerimow als Teil einer Gruppe von Oligarchen, "die von der russischen Regierung durch Korruption und ihre bösartigen Aktivitäten auf der ganzen Welt profitieren". Die Beschlagnahmung zeige, "dass es kein Versteck für die Vermögenswerte von Kriminellen gibt, die das russische Regime unterstützen", so Justizminister Merrick Garland.

Seine Stellvertreterin Lisa Monaco wurde noch deutlicher: "Letzten Monat habe ich davor gewarnt, dass das Ministerium ein Auge auf jede Jacht geworfen hat, die mit schmutzigem Geld gekauft wurde", sagte sie und drohte: "Diese Jacht-Beschlagnahmung sollte jedem korrupten russischen Oligarchen klar machen, dass er sich nicht verstecken kann - nicht einmal im entlegensten Winkel der Welt."

Wer ist der Eigentümer?

Als offizieller Eigentümer der "Amadea", die unter der Flagge der Kaimaninseln in der Karibik fährt, ist derweil ein dubioses Unternehmen namens Millemarin Investment Ltd. eingetragen. Wer sich hinter solchen Briefkastenfirmen verbirgt, ist oft nur schwer festzustellen.

Viele Luxusjachten, die Oligarchen gehören sollen, sind über mehrere Offshore-Unternehmen oder Treuhandfonds registriert. "Bei der Frage nach dem Eigentümer der Jacht tauchen wir in unglaublich düstere und sehr schwierige Bereiche ein", zitierte der Sender ABC Donald Rothwell, Experte für Seerecht an der Australian National University.

Die Millemarin-Anwälte widersprechen der Darstellung der USA - und sagen, das Schiff gehöre dem russischen Milliardär und Erdölmanager Eduard Chudainatow. Der steht anders als Kerimow nicht auf den Sanktionslisten. Sein Name tauchte aber bereits im Zusammenhang mit der in der Toskana festgesetzten Superjacht "Scheherazade" auf. Der 140 Meter lange private Ozeanriese soll keinem Geringeren als Präsident Wladimir Putin selbst gehören. Ist Chudainatow also ein gern genutzter Strohmann, um die Sanktionen zu umgehen?

An Bord der "Amadea" waren jedenfalls weder Chudainatow noch Kerimow, als die Jacht vor gut drei Wochen in die Gewässer von Fidschi einfuhr. Wie geht es nun weiter? Die "Amadea" bleibt zunächst in der Queens Wharf von Lautoka, bis das letzte juristische Wort gesprochen ist. Die 25-köpfige Besatzung darf im Wechsel aufs Schiff, um dort nötige Arbeiten zu verrichten. Damit niemand auf die Idee kommt, die Jacht aufs Meer hinaus zu steuern, ist allerdings ständig ein Polizeibeamter aus Fidschi an Bord.

Der Inselstaat hat bereits deutlich gemacht, dass er die Sanktionen gegen Moskau unterstützt, die politischen Lager ziehen in der Frage an einem Strang. "Fidschi hat bei den Vereinten Nationen dafür gestimmt, das Vorgehen Russlands zu verurteilen", sagte Oppositionsführer Viliame Gavoka zuletzt. "Wir stehen zu jeder Sanktion der Weltgemeinschaft gegen die Russen und das, was sie in der Ukraine tun." Die Oligarchen können also auch in dem 14.000 Kilometer entfernten Archipel kaum auf Milde hoffen.