Nun ist Julian Maisch zwar kein Profi-Taucher, als Verbandsligaspieler kann er sich aber die Züge über die ganze Partie hinweg merken. So überlegte er sich schon vor dem Abtauchen, was sein Gegner gezogen haben könnte. Natürlich hatte er auch seine Antwortzüge schon vorrätig. Dies sparte Bedenkzeit und so konnte er die Tauchphase für die besten Züge nutzen. Am Ende war Maisch in all seinen Partien siegreich und sicherte sich den Meistertitel auch mehr als verdient.