Schalke 04 Aufbruchstimmung aus Homeoffice - Büskens noch nicht da

Büskens hat sich mit seiner Familie und dem langjährigen Schalke-Trainer Huub Stevens besprochen - und dann zugesagt. Bis zum Sommer. Dann wollen sich die Schalker wieder neu aufstellen. "Dann möchten wir einen Cheftrainer, der mit vollster Überzeugung das abbildet, was wir uns wünschen, der zufrieden ist mit dem, was er hat und uns in die Zukunft führt", sagte Schalkes Sportdirektor.

