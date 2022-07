Schauspieler Bob Odenkirk würdigt Unterstützung nach Herzinfarkt

Im Februar hatte sich Odenkirk froh gezeigt, dass er bei seinem Herzinfarkt im vergangenen Juli nicht allein gewesen war. "Wir nahmen eine Szene auf, wir filmten den ganzen Tag, und zum Glück bin ich nicht zurück in meinen Wohnwagen gegangen", sagte der Schauspieler der "New York Times". Stattdessen habe er sich mit seinen Kollegen Patrick Fabian und Rhea Seehorn zurückgezogen und auf seinem Fitness-Rad trainiert - "und ich ging einfach zu Boden", so Odenkirk. "Rhea sagte, ich begann sofort, blau-grau anzulaufen."