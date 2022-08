In seinem neuen Film sucht sich Pitts Charakter ebenfalls Hilfe, um ein besserer Mensch zu werden. "Er kehrt zurück zur Arbeit, nachdem er vielleicht ein Selbsthilfebuch gelesen hat und zwei Monate in Therapie war. Er glaubt, er hätte den Bogen raus und will Dinge künftig friedlich lösen", erklärte Pitt. Doch dann tauchen bei seinem neuen Auftrag in einem japanischen Schnellzug mehrere Soziopathen auf. "Und dann läuft es alles andere als nach Plan."