Aykroyd und Dixon hatten sich 1983 am Set für den gemeinsamen Comedy-Film "Dr. Detroit" kennengelernt und geheiratet. Danach standen sie mehrere Male gemeinsam vor der Kamera, unter anderem in "Unheimliche Schattenlichter", "Spione wie wir" und "Der Couch-Trip". Sie haben drei erwachsene Töchter. Dixon zog sich in den 1990er Jahren aus dem Filmgeschäft zurück.