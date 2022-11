Schauspieler Hugh Grant erinnert sich ungern an eine Tanzszene

In der aktuellen Sondersendung, in der die Schauspieler der beliebten Romantikkomödie (Originaltitel: "Love Actually") gemeinsam in Erinnerungen schwelgen, bekannte Grant, er habe schon beim ersten Blick ins Drehbuch gedacht: "Ich werde es hassen." Kein Engländer könne nüchtern morgens um 8.00 Uhr tanzen. Grants Tanzperformance wurde über die Jahre bei etlichen Fans imitiert, unzählige Clips kursieren im Internet.