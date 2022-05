Cruise gilt als Perfektionist - viele Regisseure, die mit ihm zusammenarbeiteten, sprachen schon von seinem besonderen Einsatz. So erzählte etwa Francis Ford Coppola in der Vergangenheit über seine Zusammenarbeit mit Cruise in "The Outsiders", dass dieser sich während des Drehs selbst einen Schneidezahn ausschlug, damit es authentischer wirke. In Cannes stellte Cruise seinen neuesten Film "Top Gun: Maverick" vor.