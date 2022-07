Schauspielerin Academy Museum ehrt Julia Roberts als "Ikone"

Die Oscar-Preisträgerin ("Erin Brockovich") soll den "Icon Award" am 15. Oktober entgegennehmen, teilte die Museumsleitung am Freitag (Ortszeit) mit. Sie habe in ihrer langen Karriere "ikonische Figuren und unvergessliche Rollen" gespielt, würdigte Museums-Chefin Jacqueline Stewart die Schauspielerin. Der Preis wird an Künstler vergeben, die einen "bedeutsamen, weltweiten kulturellen Einfluss" haben.