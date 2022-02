Wie sie vor ihrem Geburtstag erzählte, geht sie gern in Konzerte, pflegt Freundschaften und kocht sehr gern. "Jeden Tag", wie sie sagt. Im Sommer ist Kogge oft im Garten. Auch wenn sie viele Rollen verkörpert hat - einen Wunsch hat sie schon: "Ich würde sehr gern in einer guten Komödie sowohl im Theater als im Film vorkommen - nicht in einem Schenkelklopfer, sondern in einer fein gesponnenen Komödie. Ich glaube, dass ich das gut könnte."