New York - Die US-Schauspielerin Katie Holmes (43) kehrt in New York auf die Theaterbühne zurück. Holmes werde eine Rolle in dem Stück "The Wanderers" übernehmen, teilten die Veranstalter mit. Das Stück handelt von zwei Paaren, die vor unterschiedlichen Herausforderungen stehen. Die Premiere ist für Anfang 2023 geplant.