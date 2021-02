Schiedsrichterwesen Referees im endlosen Wartestand

Wie die Vereine sind auch die Schiris noch im Wartestand – keiner weiß, wie und ob es in dieser Saison noch weitergeht. Nach dem ersten Lockdown 2020 habe sich bei der Spielleitung selbst nicht viel verändert, sagt Jennifer Raich. „Es waren eher Kleinigkeiten, wie der Verzicht auf das Einlaufen vor Spielbeginn.“ Womöglich falle dem ein oder anderen der Einstieg jetzt aber schwerer, sollte die Saison noch einmal aufgenommen werden. „Das gilt auch für die Neulinge aus den vergangenen Jahren, bei denen noch die Routine in den Spielleitungen fehlt.“ Zumindest in Sachen Regelkenntnis habe man mit dem Verbandslehrstab ein gutes Angebot an virtuellen Schulungen geschaffen. Außerdem gibt es die Vorgabe, wie auch in normalen Zeiten, mindestens vier Schulungen zu besuchen.

Es fehlt aber trotzdem so einiges. „Eine Schulung besteht nicht nur aus dem Vortrag des Lehrwarts sondern bietet auch die Möglichkeit für Gespräche mit Freunden und Gleichgesinnten“, sagt Jennifer Raich, „dabei geht es oft um das Geschehen auf den lokalen Sportplätzen oder auch in der Bundesliga.“ Und sie sieht noch ein weiteres Problem: „Vor der Pandemie war das Thema Respekt und Umgang mit dem Schiedsrichter in den Fokus gerückt.“ Es sei die Rede von schnelleren Verwarnungen bei ausuferndem Benehmen gewesen, und dass die Profiligen hier mit gutem Beispiel voran gehen sollten. „Leider hat der Lockdown diese Initiative früh unterbrochen und ich befürchte, dass sie neben den aktuellen Themen und Streitpunkten aus den Profiligen in Vergessenheit gerät.“

Basketball

15 aktive Schiris gibt es bei den Basketballern der Skizunft Kornwestheim. „Es gab vor der Saison keine großen Regeländerungen, sodass zumindest dabei alle auf der Höhe sind“, sagt Patrick Zirn, Schiedsrichterwart der Giants. Auch der 21-Jährige sieht möglicherweise Schwierigkeiten auf die jüngere Generation zukommen. „Es wird eine Weile dauern, bis sie reinfinden“, sagt er. Auch die Basketballer sind derzeit noch im Wartestand, die Aussichten auf einen Fortgang der Runde schwinden von Tag zu Tag. Wie es dann vor der kommenden Saison mit Lehrgängen und Schulungen aussieht, steht in den Sternen.

„Man profitiert ja auch, wenn man selbst spielt“, sagt Zirn, der auch noch bei der ersten Giants-Mannschaft am Ball ist und seit dieser Saison in der 2. Regionalliga – der höchsten Spielkasse Baden-Württembergs – als Schiedsrichter aktiv ist. „Da war nach zwei Spielen aber leider Schluss“, bedauert er, „die Praxis fehlt komplett.“ Zwar helfe der Online-Schiedsrichter-Stammtisch einmal im Monat ein kleines bisschen, mehr aber auch nicht. Dass sich einige Unparteiische bei der Skizunft mit einer Lauf-App untereinander und auch mit anderen Mitspielern messen, dient lediglich der Fitness.

Zirn empfiehlt seinen Mit-Schiris einen Blick in die „Referee-Education“, also in eine Reihe von Podcasts von Bundesliga-Referees. „Das ist gut, auch, weil man Unparteiische erkennt, die man vielleicht in der Ludwigsburger MHP-Arena schon einmal gesehen hat.“