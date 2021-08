Schießsport Harry Graf holt Bronze

Der dritte Platz in der Open Class bedeutet dem Bewegungsschützen besonders viel, weil er seit Kurzem mit einer anderen Waffe schießt. Von der Formel 1 habe er sozusagen zur Formel 2 gewechselt, erklärt er. In der Production-Optics-Klasse, in der er nun schießt, werden die Treffer anders bewertet, trotzdem tritt man direkt gegen die Konkurrenten in der offenen Klasse, die mit der „Formel 1“ schießen, an. „Der Vorteil ist, dass bei meiner Waffe weniger Störungen auftreten“, erklärt Harry Graf, „die Open Class hat immer Probleme, weil die Waffe zu 100 Prozent getunt ist, und da entstehen viele Störungen.“ Dafür sei die Open Class aber eine sehr schnelle Pistole, und auf Schnelligkeit kommt es beim IPSC-Schießen fast genauso an wie auf Treffsicherheit. Die fehlende Schnelligkeit in der Production-Optics-Klasse muss Harry Graf also mit vielen Treffern ausgleichen. „Aber Herausforderungen habe ich schon immer geliebt“, sagt Graf.