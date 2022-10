Baerbock: Chinesische Regeln sind Wettbewerbsverzerrung

Eine zweite Wettbewerbsverzerrung liege in den chinesischen Regeln zu ausländischen Investitionen. "China verbietet es, dass ausländische Unternehmen in deren Infrastruktur investieren können, verbietet Unternehmen, in China - im Zweifel ohne Joint-Ventures - aktiv zu sein. Und wir erlauben dann all das in unserem Land?"