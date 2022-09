Schifffahrt Solar-Segel und Elektroboote - Messe Interboot gestartet

Friedrichshafen - Mit einem Fokus auf nachhaltigen Antrieben hat die Wassersport-Messe Interboot am Bodensee begonnen. 348 Aussteller wollen dort nach Angaben der Veranstalter bis 25. September unter anderem Solarsysteme für Segeljachten und elektrische Holzboote zeigen. Auch Möglichkeiten zur Umrüstung von Verbrenner- auf Elektromotoren sollen in der sogenannten "Green Area" vorgestellt werden. "Es war schon heute Morgen ganz gut was los", bilanzierte eine Sprecherin den Auftakt. Es herrsche der übliche Andrang.