Schiffsunglück Nach 48 Stunden: Mann von brennender Autofähre gerettet

Erschwerte Rettungsaktion

Am Sonntag ist es Feuerwehrleuten gelungen, an Bord der Fähre zu gelangen - zuvor hatten enorm hohe Temperaturen von rund 600 Grad an den Außenseiten des Schiffes den Zugang unmöglich gemacht. Der Gerettete hatte sich offenbar im Bug der Fähre aufgehalten.