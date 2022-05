Schleswig-Holstein Daniel Günther nach Corona-Infektion wieder im Wahlkampf

Die Grünen hoffen, zur Wahl die SPD noch von Platz zwei verdrängen zu können. In Umfragen liegt die CDU klar vor SPD und Grünen. Am Abend ist im NDR-Fernsehen ein letztes Triell vor der Wahl geplant.

Die Wahl in Schleswig-Holstein ist die zweite von vier Landtagswahlen in diesem Jahr. Ende März wurde bereits im Saarland gewählt. Am 15. Mai folgt Nordrhein-Westfalen. In Niedersachsen findet am 9. Oktober die Landtagswahl statt.