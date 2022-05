Schleswig-Holstein Frau an Autobahn getötet - Mordprozess beginnt

Das Ehepaar war demnach an dem Novembertag auf der Autobahn in Richtung Hamburg unterwegs, als der Mann nach Ansicht der Staatsanwaltschaft nahe Schleswig auf dem Standstreifen anhielt und mit einem Küchenmesser mindestens 24 Mal auf seine Frau einstach, um sie zu töten. Die 32-Jährige sei vom Beifahrersitz zunächst auf die Rückbank geflüchtet und später vom Angeklagten in Richtung Fahrbahn gedrängt worden, sagte die Staatsanwältin. Die Frau sei von einem Lastwagen erfasst und und noch vor Ort gestorben. Ihren Tod habe der 34-Jährige dabei jedenfalls in Kauf genommen.