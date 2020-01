Schwieberdingen BMW schleudert gegen Reisebus

Schwieberdingen - Einen Verletzten und einen Schaden von 17 500 Euro forderte ein Unfall, der sich am Montagmorgen auf der B 10 zwischen Möglingen und Schwieberdingen ereignet hat. Ein 19 Jahre alter BMW-Fahrer hatte an einer Kreuzung links nach Münchingen abbiegen wollen. Doch er stieß mit einem 50-Jährigen zusammen, der ebenfalls am Steuer eines BMW saß und aus Richtung Markgröningen in den Kreuzungsbereich gefahren war. Der BMW des 19-Jährigen wurde auf die Gegenspur geschleudert und prallte gegen einen Reisebus, an dessen Steuer ein 57-Jähriger saß.