EM-Wasserspringen Mit "Dancing Queen" zu Gold: Punzel/Hentschel siegen in Rom

Für Hentschel war es der zweite, für Punzel der siebte EM-Titel der Karriere. Die Dresdnerin Punzel ist nach dem Karriereende von Rekordeuropameister Patrick Hausding als routinierte Athletin besonders gefordert. "Ich bin da so ein bisschen reingewachsen", sagte sie in Rom. "Man merkt schon, dass Patrick nicht mehr da ist. Er war der Erfahrenste und hat den ein oder andern Tipp gegeben. Aber ich glaube, ich habe auch alles mal miterlebt. Ich versuche das, was ich den jüngeren Sportlern mitgeben kann, ihnen mitzugeben." Mit dem nächsten Titel in der italienischen Hauptstadt untermauerte Punzel ihre Position weiter.

Fast hätte wenig später Moritz Wesemann für das zweite Edelmetall des deutschen Teams am viertem Wettkampftag der Springer gesorgt. Der 20-Jährige lag vor dem letzten Sprung vom Ein-Meter-Brett noch auf Bronzekurs, musste dann aber den Italiener Giovanni Tocci vorbeiziehen lassen. Wesemann wurde Vierter. Der zweite deutsche Teilnehmer Timo Barthel landete beim Sieg des Briten Jack Laugher auf Rang acht.