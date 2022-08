Schwimm-EM Wellbrock schwimmt nach Corona in Rom ins Finale

Nur elf Schwimmer traten in den beiden Vorläufen an. "Alle sind irgendwie so ein bisschen angeschlagen", sagte Wellbrock. "Unheimlich viele Leute waren krank. Egal ob normale Grippe oder Corona: Alle hat es irgendwie so ein bisschen rausgenommen." In Oliver Klemet erreichte auch der zweite deutsche Starter den Endlauf am Dienstagabend. Bei den Olympischen Spielen in Tokio hatte Wellbrock über 1500 Meter die Bronzemedaille gewonnen.