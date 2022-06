Schwimm-WM "Neue Frontfrau": Elendt begeistert auf ihre Art

Amerikanische Lebensstil verinnerlicht

Elendt hat schnell den amerikanischen Lebensstil und die dortige Trainingsmethodik verinnerlicht. Seit zwei Jahren studiert sie an der University of Texas und trainiert in der etwa 25 Schwimmerinnen umfassenden Trainingsgruppe der von vielen Experten anerkannten Carol Capitani. Diese hat die Deutsche auf ein neues Level gehoben, sie zu noch härterem Training animiert. Und das schlägt an. Trotz einiger Aufs und Abs in diesem Jahr war sie bei den entscheidenden Wettbewerben da. Bei den Qualifikationsrennen in San Antonio machte sie mit deutschen Rekorden auf sich aufmerksam, nun gab es Silber bei der WM.