Seenotrettung Mehr als 140 Migranten verlassen "Humanity 1"

Stand Sonntagvormittag warteten noch drei Schiffe privater Hilfsorganisationen mit geretteten Bootsmigranten an Bord an der Ostküste Siziliens auf die Zuweisung eines Hafens. Die deutsche "Rise Above", die "Geo Barents" und die "Ocean Viking" haben zusammen rund 900 Menschen an Bord. Private Hilfsorganisationen kreuzen regelmäßig im Mittelmeer, um in Seenot geratene Migranten zu retten, die von Nordafrika Richtung EU in oft seeuntauglichen Booten ablegen.